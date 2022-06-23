Криптозима близко: почему дешевеют цифровые валюты?

Стоимость ведущих криптовалют непрерывно падает с начала мая. Цифровая монета №1 биткоин подешевела более чем на 40%, потянув за собой все остальные криптовалютные активы. Майнинг перестал приносить прибыль и с трудом покрывает затраты на электричество. Есть ли у рынка цифровых денег будущее?

Криптоденьги — это виртуальная валюта, создаваемая с помощью криптографии. Фактически, это набор цифр, защищенный шифрованием, в которых спрятаны номинал, «адрес» владельца, дата зачисления. Стоимость криптовалют формируется в ходе торгов на крупных биржах.

Почему криптовалюта дешевеет

По данным CoinMarketCap.com, сейчас котировки биткоина находятся на уровне 20 тысяч долларов за монету. Это минимальный показатель за последние полтора года. Вместе с биткоином уже несколько недель падают альтернативные монеты — так, котировки Ethereum только за минувшую неделю потеряли порядка трети своего курса.

Другие популярные криптовалюты (XRP, Solana, Dogecoin) подешевели чуть меньше, однако их котировки в настоящее время также близки к полуторалетним минимумам. Общая капитализация рынка криптовалют упала ниже 1 триллиона долларов — с 2,9 триллиона в ноябре 2021 года.

Эксперты называют основным фактором обвала криптовалютного рынка массовый выход крупных инвесторов из рисковых активов на фоне ужесточения монетарной политики ФРС США.

Американский регулятор в середине июня поднял базовую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 1,5–1,75%. Это самый резкий подъем с 1994 года. Решение было призвано замедлить спрос и сократить цены, чтобы замедлить рост инфляции. В результате заемные деньги существенно подорожали.

«Приземление» экономики негативно повлияло на крупных инвесторов, которые стали покидать рисковый криптовалютный рынок в надежде найти более спокойную «гавань» для своих финансовых ресурсов, отмечают участники рынка.

«Черный лебедь» для биткоина

Вторым фактором, который аналитики уже окрестили «черным лебедем» крипторынка, стали проблемы крупной цифровой платформы Celsius, которая 13 июня объявила о приостановке вывода средств в связи с «экстремальными рыночными условиями».

Celsius — один из ключевых игроков на рынке криптокредитования. Фактически, это криптобанк без регуляторных требований, в который владельцы цифровых монет вкладывают свои сбережения. Более миллиона пользователей хранили на платформе криптовалюту на общую сумму 12 миллиардов долларов.

Цифровой банк понес серьезные убытки после краха стейблкоина TerraUSD в начале мая и пока неясно, сможет ли он восстановить свою работу. В случае закрытия платформы может возникнуть «эффект домино» и схлопывание других крупных проектов на критовалютном рынке.

Так, сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов в интервью РБК отмечает, что участники рынка в настоящее время ожидают дальнейших каскадных крушений различных криптопроектов и пытаются обезопасить свои сбережения, закрывая позиции в цифровых активах.

Что будет дальше

Некрасов полагает, что в ближайший месяц стоит ожидать продолжения падения котировок. Биткоин может опуститься до 16 тысяч долларов за монету, прогнозирует эксперт. Одновременно с биткоином будут дешеветь и другие криптовалюты.

При этом аналитик отмечает, что при цене в 20 тысяч долларов за один биткоин прибыльность майнинговых предприятий уже близка к уровню себестоимости, а в некоторых случаях уходит в отрицательные значения.

Впрочем, на рынке есть и оптимисты. Например, известный аналитик Макс Кейзер на днях обнародовал свой прогноз, по которому стоимость биткоина до конца 2022 года может достичь 220 тысяч долларов за монету.

Однако инвесторы и майнеры на данном этапе уже не воспринимают всерьез оптимистичные предсказания. Об этом свидетельствует то, что публичные майнинговые компании продают 100% произведенных ими монет, тогда как ранее этот показатель колебался в интервале от 20% до 40%.

Большинство участников рынка полагают, что наступающая «криптозима» пришла надолго. По их оценкам, рост котировок цифровых монет может начаться только в конце 2023 года.