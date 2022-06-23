Определены десять самых продаваемых смартфонов в мире

iPhone 13 возглавил десятку самых продаваемых смартфонов в мире. В рейтинг вошли пять устройств от Apple, четыре от Samsung и один Xiaomi.

Десятка моделей составила 21% от мирового рынка смартфонов на апрель 2022 года, сообщает исследовательский портал Counterpoint. Лидер — iPhone 13, остается самым популярным с момента начала продаж 14 сентября 2021 года.

Второе и третье места достались iPhone 13 Pro Max и 13 Pro, четвертое — iPhone 12, вышедшему в 2020 году. Пятое получил флагман и приемник серии Galaxy Note — Samsung Galaxy S22 Ultra 5G.

Вторую пятерку разделили более доступные смартфоны. Шестое место занял Samsung Galaxy A13, седьмое — iPhone SE 2022, за ним идут Samsung Galaxy A03 Core и Samsung Galaxy A53 5G. Замыкает рейтинг Xiaomi Redmi Note 11 LTE.

Портал Counterpoint отмечает рост количества 5G-смартфонов в топе. Это связано с ростом устройств с поддержкой сетей нового поколения и тем, что они стали более доступными.