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Болельщикам пригрозили тюрьмой за случайный секс на ЧМ по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © REUTERS

Болельщикам, которые приедут на чемпионат мира-2022 в Катаре, может грозить до семи лет тюрьмы за случайный секс.

По законам Катара вступать в половую связь могут только супруги, и для чемпионата мира не будет сделано исключений, пишет Daily Star со ссылкой на источник в местной полиции.

«Катар — консервативная страна, и публичные проявления привязанности не одобряются независимо от сексуальной ориентации», — говорится в заявлении Верховного комитета Катара по проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.

Финальная часть ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Действующий чемпион мира — сборная Франции. Сборная России дошла до финала стыковых матчей, но не смогла из сыграть после отстранения из-за специальной военной операции на Украине.

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Топ комментариев

Plaguer

А Тайвань это на минуточку Nvidia, AMD, Intel и почти всё остальное. С его потерей США становятся абсолютной...

pinta666

у деда совсем крыша поехала.Гонит одно и то же 20 лет,и есть же дебилв которые верят в этот бред.

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

jeryakob

зато курс жрачки растет постоянно. а через 10 дней курс коммуналки еще поднимется