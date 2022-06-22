Болельщикам пригрозили тюрьмой за случайный секс на ЧМ по футболу

Болельщикам, которые приедут на чемпионат мира-2022 в Катаре, может грозить до семи лет тюрьмы за случайный секс.
По законам Катара вступать в половую связь могут только супруги, и для чемпионата мира не будет сделано исключений, пишет Daily Star со ссылкой на источник в местной полиции.
«Катар — консервативная страна, и публичные проявления привязанности не одобряются независимо от сексуальной ориентации», — говорится в заявлении Верховного комитета Катара по проведению чемпионата мира по футболу 2022 года.
Финальная часть ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Действующий чемпион мира — сборная Франции. Сборная России дошла до финала стыковых матчей, но не смогла из сыграть после отстранения из-за специальной военной операции на Украине.
PlaguerА Тайвань это на минуточку Nvidia, AMD, Intel и почти всё остальное. С его потерей США становятся абсолютной...
pinta666у деда совсем крыша поехала.Гонит одно и то же 20 лет,и есть же дебилв которые верят в этот бред.
mosquito__2010Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...
jeryakobзато курс жрачки растет постоянно. а через 10 дней курс коммуналки еще поднимется