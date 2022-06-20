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Олимпийские чемпионы Пападакис и Сизерон пропустят сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: David W. Carmichael / CC-BY-SA-3.0

Олимпийские чемпионы Пекина в танцах на льду французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят следующий сезон.

«Мы решили сделать небольшой перерыв в соревнованиях, отдохнуть и больше сосредоточиться на шоу и гала-турах», — цитирует Сизерона агентство AFP.

«В чем мы уверены, так это в том, что в следующем сезоне мы не выступим. А в остальном — все двери для нас открыты», — добавила Пападакис.

Пападакис и Сизерону по 27 лет, они олимпийские чемпионы 2022 года и серебряные призеры Игр 2018 года, а также пятикратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы, двукратные победители финалов Гран-при, обладатели всех трех мировых рекордов в танцах на льду.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.