Олимпийские чемпионы Пападакис и Сизерон пропустят сезон

Олимпийские чемпионы Пекина в танцах на льду французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят следующий сезон.

«Мы решили сделать небольшой перерыв в соревнованиях, отдохнуть и больше сосредоточиться на шоу и гала-турах», — цитирует Сизерона агентство AFP.

«В чем мы уверены, так это в том, что в следующем сезоне мы не выступим. А в остальном — все двери для нас открыты», — добавила Пападакис.

Пападакис и Сизерону по 27 лет, они олимпийские чемпионы 2022 года и серебряные призеры Игр 2018 года, а также пятикратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы, двукратные победители финалов Гран-при, обладатели всех трех мировых рекордов в танцах на льду.