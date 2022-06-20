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Мессенджер Telegram запустил платную подписку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Состоялся запуск платной подписки Telegram Premium, сообщается в официальном блоге мессенджера.

«Этот день станет важной датой в истории Telegram. Он знаменует не только очередную веху в развитии мессенджера, но и начало эпохи надежной монетизации в соответствии с принципами Telegram», — отмечается в сообщении.

Премиальная подписка включает в себя удвоенные лимиты, загрузку файлов до 4 Гб, более высокую скорость загрузки, конвертацию голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы, уникальные реакции, премиальные стикеры, приоритет при скачивании файлов.

Подписка Telegram Premium в App Store будет стоить 449 рублей в месяц. Оплатить подписку через iOS-приложение можно с мобильного счета. Через Play Store купить ее нельзя, так как Google отключила оплату подписок в России.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

urbasik

Профилактика оборудования должна длиться не менее одного года.