Мессенджер Telegram запустил платную подписку

Состоялся запуск платной подписки Telegram Premium, сообщается в официальном блоге мессенджера.

«Этот день станет важной датой в истории Telegram. Он знаменует не только очередную веху в развитии мессенджера, но и начало эпохи надежной монетизации в соответствии с принципами Telegram», — отмечается в сообщении.

Премиальная подписка включает в себя удвоенные лимиты, загрузку файлов до 4 Гб, более высокую скорость загрузки, конвертацию голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы, уникальные реакции, премиальные стикеры, приоритет при скачивании файлов.

Подписка Telegram Premium в App Store будет стоить 449 рублей в месяц. Оплатить подписку через iOS-приложение можно с мобильного счета. Через Play Store купить ее нельзя, так как Google отключила оплату подписок в России.