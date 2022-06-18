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Человек и компьютер

Последнее обновление сломало Wi-Fi на Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Свежее обновление для Windows от 14 июня под номером KB5014697 вызывает проблемы с точками доступа Wi-Fi, сообщается в официальном блоге Microsoft

При подключении к такой точке доступа компьютер или ноутбук, получивший данное обновление, теряет связь с интернетом и больше не может подключиться к Сети.

Проблема затрагивает далеко не только Windows 10 и Windows 11 — она также касается Windows 8.1 и Windows 7 и целого ряда серверных версий Windows, начиная с Windows Server 2008, отмечается в сообщении.

В настоящее время единственный способ обойти эту ошибку — отключить Wi-Fi и использовать другой способ подключения к сети. Кроме этого, можно откатиться до прошлой версии Windows в «Центре обновления».

Разработчики уже находятся в поиске решения возникшей проблемы. «В настоящее время мы проводим расследование и предоставим обновление в следующем обновлении», — указывается в блоге Microsoft.

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Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?

pepelmetal

Странно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили