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Землетрясение произошло на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Землетрясение зафиксировано в субботу в акватории озера Байкал в Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Эпицентр сейсмического события — в акватории озера Байкал, в зоне активного разлома, на расстоянии в 47 километров от населенного пункта Большое Голоустное, говорится в сообщении.

По данным МЧС, интенсивность в эпицентре составила 5,2 балла. В Иркутске ощущалось 2-3 балла, разрушений нет.

Специалисты ведомства 8 июня зафиксировали мощный толчок в акватории Байкала, его магнитуда в эпицентре составила 8,4 балла, в Иркутске оно ощущалось как 5 баллов.

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