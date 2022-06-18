Землетрясение произошло на Байкале

Землетрясение зафиксировано в субботу в акватории озера Байкал в Иркутской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Эпицентр сейсмического события — в акватории озера Байкал, в зоне активного разлома, на расстоянии в 47 километров от населенного пункта Большое Голоустное, говорится в сообщении.

По данным МЧС, интенсивность в эпицентре составила 5,2 балла. В Иркутске ощущалось 2-3 балла, разрушений нет.

Специалисты ведомства 8 июня зафиксировали мощный толчок в акватории Байкала, его магнитуда в эпицентре составила 8,4 балла, в Иркутске оно ощущалось как 5 баллов.