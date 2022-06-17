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Банк России задумался над альтернативой Google Pay и Apple Pay

Источник:
Sibnet.ru
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Бесконтактная оплата телефоном
Фото: © CardMapr.nl / Unsplash License

Центральный банк России обсуждает с банками возможность создания платежного приложения для смартфонов Android и Apple, способного работать с картами Visa и Master Card.

Сейчас в России нет приложения или сервиса, способного одновременно работать с заблокированными из-за санкций платежными системами Visa и Master Card. SamsungPay и «Мир-Пэй» поддерживают только карты «Мир», а «СберПэй» или «Тинькофф-пэй» предназначены только для онлайн-платежей.

Ведутся переговоры с банками по созданию универсального платежного сервиса, способного работать с заблокированными в России платежными системами, заявила Заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме .

Участники рынка рассматривают возможность использования сервиса «СБПэй», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Однако он не предназначен для работы с банковскими картами и требует значительной модернизации.

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Платежные системы Visa и MasterCard ушли из России 10 марта. Карты пока продолжают  работать на территории страны. 

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Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

velam

Ну бургеры они свои делают это да, а все остальное Китай, Тайвань , Корея

velam

А и ресурсы на это все у нас покупают =)

krasprol

А не рановато ли по "путинским местам"? Похоже на глубочайший прогиб.