Центробанк предложил девалютизировать накопления россиян

Банк России поддерживает постепенную девалютизацию накоплений россиян, заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в ходе Петербургского международного экономического форума.

При этом регулятор выступает против лишения россиян имущества за счет отрицательных ставок и комиссий по валютным вкладам, уточнил он. По его словам, подходить к решению данного вопроса нужно аккуратно.

«Нельзя такими резкими решениями, за счет комиссий, отрицательных процентных ставок уменьшать стоимость актива у своих клиентов. Понятно, бизнес и физические лица очень серьезно пострадали от изменившейся ситуации, дополнительного лишать их части имущества — необоснованное решение», — сказал Чистюхин.

По мнению представителя Центробанка, необходимо дестимулировать новые накопления в иностранных валютах и устанавливать ограничения для новых вкладов или продления уже существующих. Однако следует избегать решений, которые ухудшат финансовое положение граждан, у которых есть валютные накопления.

Ранее стало известно, что ряд крупных российских банков планирует закрыть валютные счета и повысить комиссии за хранение иностранной валюты. Кроме этого, обсуждается введение отрицательных ставок для счетов в евро и долларах.