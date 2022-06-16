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Центробанк предложил девалютизировать накопления россиян

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России поддерживает постепенную девалютизацию накоплений россиян, заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в ходе Петербургского международного экономического форума.

При этом регулятор выступает против лишения россиян имущества за счет отрицательных ставок и комиссий по валютным вкладам, уточнил он. По его словам, подходить к решению данного вопроса нужно аккуратно.

«Нельзя такими резкими решениями, за счет комиссий, отрицательных процентных ставок уменьшать стоимость актива у своих клиентов. Понятно, бизнес и физические лица очень серьезно пострадали от изменившейся ситуации, дополнительного лишать их части имущества — необоснованное решение», — сказал Чистюхин.

По мнению представителя Центробанка, необходимо дестимулировать новые накопления в иностранных валютах и устанавливать ограничения для новых вкладов или продления уже существующих. Однако следует избегать решений, которые ухудшат финансовое положение граждан, у которых есть валютные накопления.

Ранее стало известно, что ряд крупных российских банков планирует закрыть валютные счета и повысить комиссии за хранение иностранной валюты. Кроме этого, обсуждается введение отрицательных ставок для счетов в евро и долларах.

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Топ комментариев

Максим Алейников

А что за проблемы? И почему из нельзя решать за счет увеличения внутреннего потребления?Похоже им нравится...

mosquito__2010

Всегда любопытно и интересно наблюдать за физиономиями тех кто постепенно выплывает из океана иллюзий.

Disobedient

Два села возле польши быков и цыков вот и вся нэнька будет.)))

Disobedient

Мне все нравится в западе, когда вы там живете. Поляки ново европейцам пособие отменили. Сказали нечего...