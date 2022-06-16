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Мессенджер Google Talk прекратил работу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Google

Компания Google объявила о прекращении работы фирменного мессенджера Talk, который был запущен в 2005 году. Последние несколько лет программа постепенно теряла пользователей.

На официальном сайте сервиса указано, что Google сворачивает работу мессенджера с 16 июня. Компания не будет больше поддерживать его. Пользователям, которые продолжают использовать Talk, рекомендуется перейти на Google Chat.

Talk предоставлял возможность быстрого обмена сообщениями непосредственно через службу Gmail. Сервис использовал протокол eXtensible Messaging and Presence Protocol, благодаря чему со временем появились сторонние клиенты, способные функционировать в сети Talk.

Обновления Talk прекратились в 2017 году, когда Google приняла решение развивать Hangouts, еще один фирменный мессенджер компании. В 2020 году Hangouts Chat был переименован в Google Chat.

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Максим Алейников

А что за проблемы? И почему из нельзя решать за счет увеличения внутреннего потребления?Похоже им нравится...

mosquito__2010

Всегда любопытно и интересно наблюдать за физиономиями тех кто постепенно выплывает из океана иллюзий.

Disobedient

Два села возле польши быков и цыков вот и вся нэнька будет.)))

Disobedient

Мне все нравится в западе, когда вы там живете. Поляки ново европейцам пособие отменили. Сказали нечего...