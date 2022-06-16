Мессенджер Google Talk прекратил работу

Компания Google объявила о прекращении работы фирменного мессенджера Talk, который был запущен в 2005 году. Последние несколько лет программа постепенно теряла пользователей.

На официальном сайте сервиса указано, что Google сворачивает работу мессенджера с 16 июня. Компания не будет больше поддерживать его. Пользователям, которые продолжают использовать Talk, рекомендуется перейти на Google Chat.

Talk предоставлял возможность быстрого обмена сообщениями непосредственно через службу Gmail. Сервис использовал протокол eXtensible Messaging and Presence Protocol, благодаря чему со временем появились сторонние клиенты, способные функционировать в сети Talk.

Обновления Talk прекратились в 2017 году, когда Google приняла решение развивать Hangouts, еще один фирменный мессенджер компании. В 2020 году Hangouts Chat был переименован в Google Chat.