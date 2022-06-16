Пользователь Reddit создал будильник, способный опозорить владельца

Пользователь Reddit с ником _ayushp_ создал будильник, публикующий случайные фотографии из галереи смартфона в соцсетях, если его владелец отказывается просыпаться.

«Самая большая проблема современного будильника - кнопка повтора, отнимающая у людей от 5 до 20 минут утра. Этот будильник будет препятствовать использованию кнопки повтора», — сообщил _ayushp_ в своем посте.

Первое срабатывание выглядит как у классического будильника — предварительно настроенный рингтон, если пользователь отложил время пробуждения, то через некоторое время сработает «второе предупреждение» с громким неприятным звуком.

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Третий сигнал будильника станет еще более громким и вызывающим дискомфорт, а если его отложить как предыдущие, то он опубликует в социальной сети случайное фото из галереи пользователя.

Будильник находится на стадии разработки и отсутствует в общем доступе. Пользователи в комментариях отметили, что подобное приложение несет массу юридических проблем, а заменить его можно с помощью отложенных сообщений, существующих во многих социальных сетях.