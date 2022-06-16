НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

YouTube разрешил редактировать тексты в роликах

Источник:
Sibnet.ru
248 0

YouTube позволил авторам вносить текстовые исправления в опубликованные видео. Нововведение избавляет от необходимости повторной загрузки ролика после редактирования и дает возможность внести поясняющие корректировки из личного кабинета.

Внести изменения можно в настройках ролика в YouTube Studio, выбрав пункт «Исправления» (Corrections) в меню «Содержание» (Content), сообщает поддержка видеохостинга. 

Новая опция не решает проблему невозможности редактирования самого ролика без его перезаливки на YouTube, но дает возможность внести уточняющие корректировки без повторной загрузки и потери части дохода от ролика.

Adobe выпустит бесплатную версию Photoshop

При просмотре ролика с корректировками по достижении первого момента исправления в углу плеера появится кнопка «Просмотреть исправления» (View corrections), на остальных фрагментах она не возникнет. По нажатии на нее можно просмотреть все правки с привязкой к тайм-коду.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Появилась возможность переноса чатов WhatsApp с Android на iOS
Еврокомиссия обяжет Google и Twitter бороться с фейками
WhatsApp позволит редактировать сообщения
Twitter введет подписку на поиск
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
31.05.22, 17:52
3533
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
2477
0
Как сохранить сайт в PDF
Простой способ сохранить веб-страницу через опцию печати
28.05.22, 21:21
4249
2
Как создать виртуальный жесткий диск в Windows
Виртуальный жесткий диск удобен тем, что сам диск и данные, хранящиеся на нем, можно просто перенести на другой компьютер путем копирования одного файла
15.05.22, 14:17
5692
2
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
Зная простые сочетания клавиш, можно использовать базовые функции веб-обозревателя без необходимости открывать настройки и искать нужный пункт
20.04.22, 11:14
8274
0
Как выбрать
Какой смартфон делает лучшие фотографии
02.06.22, 14:51
2818
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
9052
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
9176
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
13686
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
12262
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выступит с «чрезвычайно важным» обращением
Российские дроны‑камикадзе доказали эффективность на Украине
Байден пожаловался на «путинский налог»
Украина получит немецкое тяжелое вооружение
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Максим Алейников

А что за проблемы? И почему из нельзя решать за счет увеличения внутреннего потребления?Похоже им нравится...

Disobedient

Два села возле польши быков и цыков вот и вся нэнька будет.)))

mosquito__2010

Всегда любопытно и интересно наблюдать за физиономиями тех кто постепенно выплывает из океана иллюзий.

Disobedient

Мне все нравится в западе, когда вы там живете. Поляки ново европейцам пособие отменили. Сказали нечего...