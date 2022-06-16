YouTube разрешил редактировать тексты в роликах

YouTube позволил авторам вносить текстовые исправления в опубликованные видео. Нововведение избавляет от необходимости повторной загрузки ролика после редактирования и дает возможность внести поясняющие корректировки из личного кабинета.

Внести изменения можно в настройках ролика в YouTube Studio, выбрав пункт «Исправления» (Corrections) в меню «Содержание» (Content), сообщает поддержка видеохостинга.

Новая опция не решает проблему невозможности редактирования самого ролика без его перезаливки на YouTube, но дает возможность внести уточняющие корректировки без повторной загрузки и потери части дохода от ролика.

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При просмотре ролика с корректировками по достижении первого момента исправления в углу плеера появится кнопка «Просмотреть исправления» (View corrections), на остальных фрагментах она не возникнет. По нажатии на нее можно просмотреть все правки с привязкой к тайм-коду.