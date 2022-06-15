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Adobe запустит бесплатную веб-версию Photoshop

Источник:
The Verge
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Фото: © www.pickpik.com

Компания Adobe начала тестирование бесплатной веб-версии Photoshop. В ближайшее время она станет доступна обладателям учетных записей Adobe по всему миру.

Веб-версия Photoshop будет лишена некоторых функций, которые останутся только в платной версии графического редактора. Несмотря на это, бесплатные пользователи будут иметь доступ к базовому набору инструментов для редактирования изображений.

Впервые веб-версия Photoshop была представлена широкой публике в октябре прошлого года. Фактически, она представляла собой упрощенную версию стандартного графического редактора. При этом в ней была реализована поддержка совместной работы.

Одновременно с тестированием бесплатного Photoshop компания показала новый фильтр, основанный на нейронных сетях. Он называется Photo Restoration и предназначен для улучшения качества старых снимков.

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Топ комментариев

pepelmetal

Можно им и вообще перекрыть, чтобы поняли чего стоит русофобия в современном мире

Maniac.

Первые сталкеры не больно то по европе распродались. там примерно 20-30% было раскуплено на всю европу....

Disobedient

Бубочка устроил истерику. "Ты немецкий бюргер, обещал что ради меня пойдешь на все, запороть экономику...

physx

О! Горе то какое, как же теперь жить!