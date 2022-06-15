Adobe запустит бесплатную веб-версию Photoshop

Компания Adobe начала тестирование бесплатной веб-версии Photoshop. В ближайшее время она станет доступна обладателям учетных записей Adobe по всему миру.

Веб-версия Photoshop будет лишена некоторых функций, которые останутся только в платной версии графического редактора. Несмотря на это, бесплатные пользователи будут иметь доступ к базовому набору инструментов для редактирования изображений.

Впервые веб-версия Photoshop была представлена широкой публике в октябре прошлого года. Фактически, она представляла собой упрощенную версию стандартного графического редактора. При этом в ней была реализована поддержка совместной работы.

<br>

Одновременно с тестированием бесплатного Photoshop компания показала новый фильтр, основанный на нейронных сетях. Он называется Photo Restoration и предназначен для улучшения качества старых снимков.