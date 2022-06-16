НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

«Почта России» запускает беспилотную доставку

Источник:
Sibnet.ru
220 1
Беспилотник вертолетного типа
Фото: © «Почта России»

«Почта России» начнет использовать дроны для коммерческой доставки грузов. Испытания планируется провести в отдаленных районах Крайнего Севера, где планируется открыть 28 маршрутов доставки беспилотниками вертолетного типа.

В ближайшие дни начнется тестирование беспилотных маршрутов в одном из регионов, сообщил в рамках ПМЭФ–2022 заместитель гендиректора компании Сергей Сергушев. Конкретный регион он не назвал. 

«До конца 2024 года мы планируем запустить семь маршрутов на Ямале и 21 маршрут на Чукотке», – сообщил Сергушев «Ведомостям». Он уточнил, что будут использоваться беспилотники вертолетного типа.

В 2023 году почта начнет тестирование конвертопланов — летательных аппаратов с поворотными винтами. По прогнозу Сергушева, после обкатки технологий и организации работы беспилотная доставка грузов может выйти на безубыточный уровень уже в 2024 году.

В марте «Почта России» провела испытания беспилотной доставки тяжелых грузов в Ямало-Ненецком автономном округе. Вертолет SH–350 совершал рейсы Салехард–Аксарка–Салехард на расстояние 53 километра.


SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Японского робота обшили «человеческой» кожей
Разработчик Google нашел сознание у искусственного интеллекта
Xiaomi выпустила огромный недорогой холодильник
Создана растущая вместе с ребенком обувь
смотреть все
Хайтек #Техника
Как сделать
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
31.05.22, 17:52
3524
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
2469
0
Как сохранить сайт в PDF
Простой способ сохранить веб-страницу через опцию печати
28.05.22, 21:21
4233
2
Как создать виртуальный жесткий диск в Windows
Виртуальный жесткий диск удобен тем, что сам диск и данные, хранящиеся на нем, можно просто перенести на другой компьютер путем копирования одного файла
15.05.22, 14:17
5676
2
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
Зная простые сочетания клавиш, можно использовать базовые функции веб-обозревателя без необходимости открывать настройки и искать нужный пункт
20.04.22, 11:14
8182
0
Как выбрать
Какой смартфон делает лучшие фотографии
02.06.22, 14:51
2797
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
9037
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
9166
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
13673
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
12251
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выступит с «чрезвычайно важным» обращением
Российские дроны‑камикадзе доказали эффективность на Украине
Интернет-трафик российских пользователей детализируют
Камеры наблюдения зоопарка запечатлели жуткое существо
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Можно им и вообще перекрыть, чтобы поняли чего стоит русофобия в современном мире

Maniac.

Первые сталкеры не больно то по европе распродались. там примерно 20-30% было раскуплено на всю европу....

Disobedient

Бубочка устроил истерику. "Ты немецкий бюргер, обещал что ради меня пойдешь на все, запороть экономику...

physx

О! Горе то какое, как же теперь жить!