«Почта России» начнет использовать дроны для коммерческой доставки грузов. Испытания планируется провести в отдаленных районах Крайнего Севера, где планируется открыть 28 маршрутов доставки беспилотниками вертолетного типа.

В ближайшие дни начнется тестирование беспилотных маршрутов в одном из регионов, сообщил в рамках ПМЭФ–2022 заместитель гендиректора компании Сергей Сергушев. Конкретный регион он не назвал.

«До конца 2024 года мы планируем запустить семь маршрутов на Ямале и 21 маршрут на Чукотке», – сообщил Сергушев «Ведомостям». Он уточнил, что будут использоваться беспилотники вертолетного типа.

В 2023 году почта начнет тестирование конвертопланов — летательных аппаратов с поворотными винтами. По прогнозу Сергушева, после обкатки технологий и организации работы беспилотная доставка грузов может выйти на безубыточный уровень уже в 2024 году.

В марте «Почта России» провела испытания беспилотной доставки тяжелых грузов в Ямало-Ненецком автономном округе. Вертолет SH–350 совершал рейсы Салехард–Аксарка–Салехард на расстояние 53 километра.