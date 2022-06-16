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Щербакова сдала ЕГЭ по русскому на высокий балл

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олимпийский комитет России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл, об этом она сообщила в телеграм-канале.

«Так как в этом олимпийском сезоне я была максимально сосредоточена именно на соревнованиях, я таким результатом очень довольна», — сказала Щербакова.

По словам 18-летней фигуристки, когда она вышла с экзамена, то уже надеялась на хорошие баллы. «Я не понимала, что для меня будет являться хорошим результатом. Потому что никаких пробников я не писала. Но в итоге я, конечно, довольна», — добавила она.

Щербакова — чемпионка мира 2021 года и победительница индивидуального турнира на Играх-2022 в Пекине, а также двукратная серебряная медалистка чемпионата Европы. Она включена в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2022/23.

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Топ комментариев

pepelmetal

Можно им и вообще перекрыть, чтобы поняли чего стоит русофобия в современном мире

Maniac.

Первые сталкеры не больно то по европе распродались. там примерно 20-30% было раскуплено на всю европу....

Disobedient

Бубочка устроил истерику. "Ты немецкий бюргер, обещал что ради меня пойдешь на все, запороть экономику...

physx

О! Горе то какое, как же теперь жить!