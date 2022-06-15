Холдинг VK Group заинтересовался покупкой «Авито»

Холдинг VK Group ведет переговоры с владельцем «Авито» нидерландской компанией Prosus о приобретении сервиса объявлений. Стоимость актива может составлять до 100 миллиардов рублей.

Конкретных договоренностей по сделке пока не заключено, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По информации агентства покупкой «Авито» заинтересован не только холдинг VK, но и «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным», ранее он приобрел банк «Тинькофф», фокусирующийся на онлайн-торговле.

Аналитик «Финам» Леонид Делицын сообщил «Коммерсанту», что сейчас сервис может стоить не менее 67 миллиардов рублей. По мнению аналитика из «Райффайзенбанка» Сергея Либина, максимальная стоимость сервиса в текущих рыночных условиях составляет не более 100 миллиардов рублей.

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После начала спецоперации на Украине «Авито» был выведен из OLX Group в отдельную компанию ООО «Авито Холдинг» и ее единоличным владельцем стала нидерландская Procus. Таким способом его отделили от украинского сервиса объявлений OLX.

Bloomberg отмечает, что Procus владеет 25,7% долей акций VK и может быть заинтересован и в ее продаже. Официальных комментариев от VK и Procus не поступало.