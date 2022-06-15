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Холдинг VK Group заинтересовался покупкой «Авито»

Источник:
Sibnet.ru
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Лого VK и маскот в виде кота
Фото: VK

Холдинг VK Group ведет переговоры с владельцем «Авито» нидерландской компанией Prosus о приобретении сервиса объявлений. Стоимость актива может составлять до 100 миллиардов рублей.

Конкретных договоренностей по сделке пока не заключено, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По информации агентства покупкой «Авито» заинтересован не только холдинг VK, но и «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным», ранее он приобрел банк «Тинькофф», фокусирующийся на онлайн-торговле.

Аналитик «Финам» Леонид Делицын сообщил «Коммерсанту», что сейчас сервис может стоить не менее 67 миллиардов рублей. По мнению аналитика из «Райффайзенбанка» Сергея Либина, максимальная стоимость сервиса в текущих рыночных условиях составляет не более 100 миллиардов рублей.

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После начала спецоперации на Украине «Авито» был выведен из OLX Group в отдельную компанию ООО «Авито Холдинг» и ее единоличным владельцем стала нидерландская Procus. Таким способом его отделили от украинского сервиса объявлений OLX.

Bloomberg отмечает, что Procus владеет 25,7% долей акций VK и может быть заинтересован и в ее продаже. Официальных комментариев от VK и Procus не поступало.

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Топ комментариев

pepelmetal

Можно им и вообще перекрыть, чтобы поняли чего стоит русофобия в современном мире

Maniac.

Первые сталкеры не больно то по европе распродались. там примерно 20-30% было раскуплено на всю европу....

Disobedient

Бубочка устроил истерику. "Ты немецкий бюргер, обещал что ради меня пойдешь на все, запороть экономику...

physx

О! Горе то какое, как же теперь жить!