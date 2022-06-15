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Андрей Скабелка вернулся в КХЛ главным тренером «Барыса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КХЛ

Андрей Скабелка стал главным тренером хоккейного клуба «Барыс», клуб подписал с ним контракт на два сезона, сообщается на сайте КХЛ.

После увольнения из «Локомотива» в сентябре 2021 года Скабелка не тренировал никакой клуб КХЛ. Сейчас у специалиста будет два сезона, чтобы показать результат своей работы.

Андрей Скабелка уже тренировал казахстанский «Барыс» с 2018 по 2020 годы. Под его руководством команда дважды выиграла дивизион Чернышева и дважды выходила в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.

Также под руководством Скабелки лучшего результата в истории клуба добилась «Сибирь», в сезоне 2014/15 новосибирцы стали бронзовыми призерами КХЛ.

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