Андрей Скабелка вернулся в КХЛ главным тренером «Барыса»

Андрей Скабелка стал главным тренером хоккейного клуба «Барыс», клуб подписал с ним контракт на два сезона, сообщается на сайте КХЛ.

После увольнения из «Локомотива» в сентябре 2021 года Скабелка не тренировал никакой клуб КХЛ. Сейчас у специалиста будет два сезона, чтобы показать результат своей работы.

Андрей Скабелка уже тренировал казахстанский «Барыс» с 2018 по 2020 годы. Под его руководством команда дважды выиграла дивизион Чернышева и дважды выходила в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.

Также под руководством Скабелки лучшего результата в истории клуба добилась «Сибирь», в сезоне 2014/15 новосибирцы стали бронзовыми призерами КХЛ.