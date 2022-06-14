Система мониторинга и анализа Brand Analytics запустила ресурс «Детектор сбоев», отслеживающий работоспособность сервисов по сообщениям пользователей. Это своеобразный аналог Downdetector.com.

«Детектор сбоев» работает аналогично Dowdetector.com, покинувшему российский рынок. Он собирает жалобы пользователей на сайты и приложения в соцсетях и отображает их в виде графиков. Сервис отслеживает 100 популярных ресурсов и ориентирован прежде всего на отечественных потребителей.

«До недавнего времени на территории России эту задачу решал зарубежный сервис Downdetector. Однако весной 2022 года он прекратил работу в нашей стране. В связи с этим Brand Analytics, резидент Фонда "Сколково", в мобилизационном режиме подготовил и запустил российский сервис "Детектор сбоев"», — сообщается в блоге Brand Analytics.

В качестве основных источников информации «Детектор сбоев» использует самые большие социальные медиа — «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram. Технология уже долгое время использовалась для нужд Brand Analytics, но теперь адаптирована для общего доступа.

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Downdetector — онлайн-платформа (сайт, приложение), предоставляющая пользователям информацию о состоянии популярных ресурсов. Информацию о работоспособности он получает из жалоб и отчетов пользователей в социальных сетях. С 29 апреля 2022 года ресурс не отображает данные о доступности российских сайтов.

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