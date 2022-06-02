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«Роскосмос» запустит дешевый спутниковый интернет

Источник:
Sibnet.ru
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Космический спутник на орбите
Фото: NASA / Unsplash License

Новая российская спутниковая группировка «Сфера» будет осуществлять дистанционное зондирование поверхности Земли и предоставлять услуги связи.

Программа «Сфера» будет состоять из пяти группировок, включающих 137 спутников, сообщил  «Газете.RU» директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров. Спутники будут не только обеспечивать доступ в сеть, но и заниматься обзорной и радиолокационной съемкой.

Услуга спутникового интернета получила название «Марафон», стоимость комплекта оборудования для подключения к нему значительно дешевле StarLink от SpaceX Илона Маска, где пользователям нужно платить от 499 до 2,5 тысячи долларов.

«Стоимость персонального устройства составит около 1,5 тысячи рублей. В него интегрированы модем и антенна, позволяющие обеспечивать канал связи со спутником. Кроме того, могут использоваться датчики для мониторинга наводнения, сейсмической активности или пожара. Они также будут работать автономно несколько лет», — сообщил Прохоров.

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Размер абонентской платы пока неизвестен, у StarLink он варьируется от 99 до 499 долларов. Прохоров пока не сообщил о параметрах связи, таких как скорость загрузки, передачи и возможная задержка.

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