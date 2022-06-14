Первый небинарный спортсмен в истории Олимпиад завершил карьеру

Первый небинарный фигурист в истории Олимпийских игр американец Тимоти Ледук и его партнерша Эшли Кейн-Гриббл объявили о завершении карьеры.

32-летний Ледук планирует стать тренером, а 26-летняя Кейн-Гриббл будет выступать в ледовых шоу.

Пара поблагодарила родных и тренеров, в том числе российского специалиста Нину Мозер, с которой работали с сентября 2021 года.

Спортсмены катались вместе с 2017 года, они дважды выиграли чемпионат США в соревнованиях спортивных пар, на их счету серебро чемпионата четырех континентов 2018 года. На Олимпиаде в Пекине они заняли восьмое место.

Ледук стал первым небинарным, то есть не относящим себя ни к мужскому, ни к женскому полу, спортсменом на Играх. В 2019 году он был первым открытым геем, выигравшим золото на чемпионате США в соревнованиях спортивных пар.