«Почта России» стала IT-компанией

Минцифры внесло «Почту России» в официальный реестр IT-компаний, аккредитованных министерством, сообщает пресс-служба компании.

«Это важное послание сразу нескольким целевым аудиториям, в том числе потенциальным партнерам, особенно из сферы высоких технологий, а также будущим и нынешним сотрудникам. Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот», — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в прошлом году четверть доходов «Почте России» принесли IT-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юридических лиц, электронные заказные письма.

Кроме этого, у 52 миллионов клиентов есть цифровые аккаунты для получения доступа к услугам оператора, а более 2,5 миллиона посылок ежемесячно оформляется физическими лицами на сайте и в мобильном приложении.

«Почта России» отмечает, что включение в официальный IT-реестр подчеркивает основной вектор изменений компании — трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию.