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«Почта России» стала IT-компанией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минцифры внесло «Почту России» в официальный реестр IT-компаний, аккредитованных министерством, сообщает пресс-служба компании.

«Это важное послание сразу нескольким целевым аудиториям, в том числе потенциальным партнерам, особенно из сферы высоких технологий, а также будущим и нынешним сотрудникам. Кроме того, сотрудникам станет доступен ряд льгот», — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что в прошлом году четверть доходов «Почте России» принесли IT-сервисы: портал pochta.ru, мобильное приложение, личный кабинет юридических лиц, электронные заказные письма.

Кроме этого, у 52 миллионов клиентов есть цифровые аккаунты для получения доступа к услугам оператора, а более 2,5 миллиона посылок ежемесячно оформляется физическими лицами на сайте и в мобильном приложении.

«Почта России» отмечает, что включение в официальный IT-реестр подчеркивает основной вектор изменений компании — трансформацию из почтового оператора в цифровую логистическую компанию.

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Топ комментариев

Alhazred

Да пожалей ты Зелю. Шансов то у него ноль)))

Uynachalnica

Мне в этом не спрос видится, а безнадега!

Alhazred

А в прошлый раз разве не Давид победил? )))

Asd10

Прикинь, и мне так же... А я не гундю. Что со мной не так???))