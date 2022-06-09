Фигуристкам в танцах разрешили выступать без юбок

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) убрал из правил фигурного катания пункт, согласно которому фигуристки в танцах на льду были обязаны носить юбки.

Раньше требование к женщинам выступать в юбке было отменено в других дисциплинах фигурного катания. Для ритм-танца были возможны исключения в зависимости от стиля.

Остальные критерии одежды остались без изменений: костюмы должны быть «скромными, достойными и соответствующими спортивному духу состязаний». Также одежда в фигурном катании не должна создавать эффекта наготы.

Конгресс ISU проходит на Пхукете (Таиланд). 7 июня делегаты конгресса проголосовали за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет к сезону 2024/25.