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Фигуристкам в танцах разрешили выступать без юбок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ОКР

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) убрал из правил фигурного катания пункт, согласно которому фигуристки в танцах на льду были обязаны носить юбки.

Раньше требование к женщинам выступать в юбке было отменено в других дисциплинах фигурного катания. Для ритм-танца были возможны исключения в зависимости от стиля.

Остальные критерии одежды остались без изменений: костюмы должны быть «скромными, достойными и соответствующими спортивному духу состязаний». Также одежда в фигурном катании не должна создавать эффекта наготы.

Конгресс ISU проходит на Пхукете (Таиланд). 7 июня делегаты конгресса проголосовали за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет к сезону 2024/25.

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