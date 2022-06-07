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Евросоюз принял стандарт единой зарядки для смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Совет Европейского союза и Европейский парламент утвердили общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, продающихся в регионе, разъем USB-C.

Закон вступит в силу к осени 2024 года, после этого все производители электроники будут обязаны использовать порт USB-C в своих устройствах. Для разработчиков ноутбуков сделано послабление — компьютеры обязали адаптировать к требованиям в течение 40 месяцев после вступления закона в силу.

Также документ устанавливает скорость зарядки для устройств, поддерживающих быструю зарядку. Отмечается, что эта мера позволит пользователям заряжать устройства с одинаковой скоростью с помощью любого совместимого зарядного устройства.

Законопроект о внедрении единого стандарта зарядки обсуждался в Европе несколько лет. Данное решение позволит потребителям сэкономить до 250 миллионов евро в год на покупках зарядных устройств и снизит количество электронного мусора.

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