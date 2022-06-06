Россия создаст свою космическую станцию: что известно?

Россия выйдет из проекта МКС и построит новую национальную космическую станцию — ее первый модуль отправится на орбиту уже в 2025 году. Почему завершается эпоха международного сотрудничества в космосе и что ждет отечественную пилотируемую космонавтику?

«Роскосмос» и ракетно-космическая корпорация «Энергия» уже подписали контракт на разработку проекта Российской орбитальной служебной станции (РОСС), он будет готов к 31 марта 2024 года. Текущая стоимость проектирования, строительства модулей и запуска новой станции оценивается в 450 миллиардов рублей.

Зачем России собственная станция

Официальная причина выхода «Роскосмоса» из проекта МКС — серьезный износ российского сегмента станции, который достигает 80%. По оценке экспертов, дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что серьезное обновление МКС потребует от России примерно столько же средств, сколько потребует создание новой орбитальной станции. При этом перспективная станция будет обслуживать исключительно национальные интересы.

МКС заработала в ноябре 1998 года, когда Россия вывела на околоземную орбиту первый модуль станции — функционально-грузовой блок «Заря». С тех пор она получила еще 13 модулей, однако ресурс некоторых фактически подходит к неизбежному концу.

Первоначально срок службы МКС оценивался в 15 лет непрерывной работы на орбите, однако затем он был продлен. Сейчас эксперты считают, что станция будет функционировать до 2030 года. После ухода России шансы на перезапуск проекта минимальны.

Какой будет РОСС

Первым базовым модулем РОСС станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), сборка которого уже ведется. Его планировали отправить в 2025 году для стыковки с МКС. Однако его требуется серьезно переделать — в частности, добавить причальный комплекс и пространство для длительного пребывания космонавтов.

До 2030 года также планируется вывести на орбиту еще три сегмента РОСС — модифицированный узловой модуль «Причал», базовый и шлюзовой модули. Затем в течение пяти лет к станции добавят целевые модули.

НЭМ — самый крупный орбитальный модуль среди российских, объем его герметичного отсека составляет 92 кубометра. После окончания строительства объем отсеков РОСС составит 667 кубометров. На МКС этот показатель составляет 916 кубометров.

По проекту Роскосмоса, всего новая станция будет включать семь модулей и отдельную центрифугу: модуль-стапель, универсальный узловой модуль, лабораторный модуль, свободнолетающий модуль, трансформируемый модуль, базовый блок, шлюзовой модуль.

Так, выносной стапель позволит парковать на орбите автоматические аппараты, ремонтировать, заправлять, добавлять полезную нагрузку и снова отправлять в космическое пространство. Центрифуга короткого радиуса поможет восстанавливать кровообращение и другие физиологические функции космонавтов.

Научно-энергетический модуль Фото: © пресс-служба «Роскосмоса»

Но самой важной идеей новой станции станет использование отдельного узлового модуля — это позволит РОСС при необходимости заменять при необходимости любые модули, включая базовые, что теоретически открывает возможность «вечной» работы на орбите

Чем отличаются МКС и РОСС

Основное отличие РОСС от МКС — в параметрах орбиты. Национальную станцию планируют вывести на полярную орбиту с наклонением 97–98 градусов к экватору и высотой 300–350 километров. В результате с РОСС можно будет наблюдать всю территорию России, тогда как с МКС видно только 20% территории страны.

Впрочем, у такого решения есть и серьезные минусы — подобная орбита самая наименее выгодная с точки зрения выведения полезной нагрузки, поэтому грузоподъемность ракет снизится на несколько тонн. Несмотря на это, для запусков подходят все три российских космодрома — Байконур, Восточный и Плесецк.

Еще один нюанс — в приполярных областях повышенный уровень космической радиации, в результате лучевая нагрузка для космонавтов здесь будет примерно в три раза выше, чем на орбите МКС. Чтобы обезопасить экипажи будущих станций, экспедиции сделают кратковременными.

Центр управления полетами Фото: © пресс-служба «Роскосмоса»

«Я считаю, что станция должна быть исключительно прагматичной. Должен быть небольшой жилой отсек для пребывания там наших космонавтов в течение месяца. Не больше. Надо держать людей ровно столько, сколько требуется для выполнения конкретных задач», — заявлял Рогозин.

Таким образом, РОСС сможет принимать долговременные экспедиции, однако значительную часть времени будет работать в автоматическом режиме. Ожидается, что космонавты будут прилетать на станцию два-три раза в год.

Что дальше

После сборки и запуска РОСС начнет использоваться в интересах лунной программы — ключевой для российской космонавтики в ближайшие десятилетия. Фактически, новая станция сыграет роль пересадочного узла для лунной пилотируемой экспедиции.

Лунная программа рассчитана до 2040 года и включает в себя три этапа: «Вылазка», «Форпост» и «База». На первом планируется испытание перспективного пилотируемого корабля «Орел» и создание базового модуля окололунной станции. Скорее всего, «Орлу» предстоит стыковка с новой станцией.

На втором этапе предполагается отработать пилотируемые облеты Луны и совершить высадку космонавтов на 14 суток на поверхность земного спутника. Финальный этап «База» включает строительство полноценной посещаемой лунной базы с необходимой инфраструктурой и двумя астрономическими обсерваториями.

Не исключено и боевое применение будущей станции — Дмитрий Рогозин в марте 2022 года заявлял, что в случае враждебной геополитической обстановки РОСС сменит свое назначение на военно-прикладное.