Мобильная «Почта Mail.ru» запустила перевод на пять языков

Компания VK объявила о запуске новой полезной функции в фирменном почтовом сервисе «Почте Mail.ru» — он обзавелся встроенным переводчиком.

Теперь пользователи могут перевести полученное письмо на английский, немецкий, испанский, французский и русский, а затем ответить на этих языках. В списке английский, испанский, немецкий, русский и французский языки.

Например, если входящее сообщение на немецком, его можно прочитать на русском и написать ответ через переводчик. Для этого нужно нажать на пункт «Еще» в меню, выбрать «Перевести письмо» и язык.

Функция пока доступна в приложении для iOS, но скоро также появится и для Android. Ранее подобный функционал был запущен для пользователей веб-версии «Почты Mail.ru».