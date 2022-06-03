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Бизнес‑центр «Гранд Сетунь плаза» загорелся в Москве

Источник:
ТАСС
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Пожар охватил бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Несколько человек заблокированы на шестом этаже здания, еще один — на седьмом. Ранг сложности пожара повышен до пятого из пяти возможных, горят первые четыре этажа здания, сообщил источник.


«По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров. Его тушат 180 человек и 41 единица техники», — уточнили в МЧС. Пожарные запросили на место 15 машин скорой помощи.

Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков прибыл на место пожара, сообщили в пресс-службе МЧС.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Все любопытно, что это за фраза такая - "Киев за 3 дня" ?

Asd10

Петра по делам Великим назвали. Просмотрим, каких делов Путин наделает...))

ponhik78

Они это уже поняли. Поток иностранных добровольцев в ВСУ упал практически до нуля. А те кто уже там стараются...

Asd10

Коготок увяз, всей птичке пропасть... А анекдот про воробья и помогшую ему лошадь слыхал???))