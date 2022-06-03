Баллами Play Points можно будет расплатиться в Google Play

Google расширит возможности использования бонусных очков в программе Points. В скором времени накопленные баллы можно будет использовать для покупок в Play Market.

Play Points — программа вознаграждений от Google, позволяющая зарабатывать очки за использование Google Play. Баллы выдаются за покупки в магазине, чем их больше, тем выше уровень пользователя. В зависимости от уровня участникам предоставляют доступ к премиум-функциями и дарят еженедельные призы.

Google преобразует баланс очков Points в вариант оплаты при покупке игр и приложений, сообщается в блоге разработчиков. Это позволит сделать программу более привлекательной и расширить географию ее использования.

Участники программы Play Points могут совершать покупки только на специальной странице. Там не всегда есть, то что они хотели бы приобрести, но перенос баллов в систему платежей решит эту проблему, позволив тратить их на любой товар в Google Play.

На странице оформления заказа, при покупке в приложении или игре можно будет выбрать очки Play Points в качестве кошелька (через пункт «Использовать баллы»). Если у пользователя недостаточно Points для оплаты, ему дадут возможность использовать их для получения скидки, а остальную сумму заплатить реальными деньгами с привязанной карты.

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В России программа недоступна. Платежная система Google Play приостановила работу для российских пользователей с 10 марта 2022.