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Браузер Chrome провалил тесты на антифишинговую защиту

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Google Chrome
Фото: Rubaitul Azad / Unsplash License

Браузер Google Chrome провалил испытания компания Whitch на антифишинговую защиту, распознав в среднем только 26% опасных сайтов. Лидером тестирования стал Mozilla Firefox, заблокировавший 85% подозрительных ресурсов. Однако Google не согласился с результатами исследования.

Британская компания Whitch провела тестирование версий для Windows и Mac OS браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari и Opera на определение фишинговых сайтов. В тестах участвовали 800 «свежих» угроз, отсутствующих в базах фишинговых сайтов. Таким образом проверялась способность браузеров самостоятельно обнаруживать опасную страницу, угрожающую данным пользователей.

Лидером стал Mozilla Firefox. Версия для Windows заблокировала 85% ресурсов, а для Mac — 78%. Второе место в Windows занял Microsoft Edge (82%), в Mac OS — Apple Safari (77%). Третьим в обоих операционных системах стал браузер Opera (56%).

Хуже всех с задачей справился Google Chrome, сумевший заблокировать лишь 28% в версии для Windows и 25% под управлением Mac. 

Представители Google напомнили, что браузеры используют одну систему борьбы с фишингом, разработанную Google. «Маловероятно, что браузеры, использующие одну и ту же технологию распознавания фишинга, демонстрируют значимо отличающиеся результаты в уровне предлагаемой ими защиты, поэтому мы сохраняем скептицизм относительно результатов доклада», — процитировали комментарий разработчика исследователи.

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Также представители Google отметили, что более десяти лет устанавливали антифишинговый стандарт, а Google и Mozilla часто сотрудничают для повышения безопасности интернета и используют единый стандарт Safe Browsing API.

Фишинг — способ интернет-мошенничества для хищения персональной и платежной информации. Злоумышленники создают сайты-клоны популярных ресурсов, например, соцсетей или банков, для получения данных пользователей. Иногда отличить мошеннический сайт от оригинального практически невозможно.

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