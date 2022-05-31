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Xiaomi выпустила телевизоры на операционной системе от Amazon

Источник:
Sibnet.ru
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Телевизор Xiaomi F2
Фото: Xiaomi

Xiaomi впервые выпустила на внешний рынок телевизоры с операционной системой Fire TV от Amazon. Ранее они оснащались только платформой Android TV от Google.

Xiaomi анонсировала линейку телевизоров F2 для рынка Великобритании. Всего выйдет три модели с диагональю 43, 50 и 55 дюймов, поддержкой 4K, HDR10, частотой обновления 60 Гц и портами HDMI 2.1. Особенностью новинки стало использование непривычной для компании операционной системы Fire TV.

Amazon разработал Fire TV на основе Android. Операционная система имеет измененный интерфейс, направленный прежде всего на потребление контента. Сервисы Google в ней отсутствуют и вместо этого используются альтернативные магазин приложений, облачное хранилище и другой софт.

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С 2020 года Google запрещал партнерам использовать в своих устройствах одновременно Android TV и ее версии с отключенными сервисами Google Play, они должны были выбрать одну операционную систему для использования во всех своих продуктах. 

Это связано с высокой конкуренцией на рынке ОС. В мире три основные платформы для смарт-ТВ: Roku TV (распространена в США), Amazon Fire TV и Android TV от Google.

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nicollaich

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