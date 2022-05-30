Samsung сократил производство смартфонов

Samsung намерен сократить производство устройств в 2022 году на 30 миллионов штук. Корпорация снизит количество флагманских и недорогих смартфонов.

Изначально Samsung планировал произвести 310 миллионов устройств до конца 2022 года, сообщает Maeil Business News со ссылкой на инсайдерскую информацию. Но теперь изменил планируемый объем производства до 280 миллионов.

Аналитик Counterpoint Research Пак Джин Сок считает, что причинами такого снижения производства стали высокая инфляция и конфликт на Украине, лишивший компанию части рынка сбыта. «Ожидается, что объем продаж устройств в средней и низкой ценовых категориях будет вялым по сравнению с прошлым годом», — сообщил он.

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Представитель Samsung Electronics сообщил, что корпорация следит за рынком, но на текущий момент «есть аспекты, затрудняющие официальную позицию».

Из-за событий на Украине с 4 марта компания приостановила поставку электроники в Россию на неопределенный срок, оставив при этом право на самостоятельное снятие санкций.