Процессоры «Эльбрус» начнут производить в России

Разработчик процессоров «Эльбрус» планирует перенести производство из Тайваня в Зеленоград. Тайваньский производитель перестал сотрудничать с Россией из-за санкций.

Компания МЦСТ, занимающаяся разработкой отечественных процессоров «Эльбрус», начала переговоры о запуске производства чипов с российской фабрикой «Микрон», находящейся в Зеленограде, сообщает РБК со ссылкой на замдиректора МЦСТ Константина Трушкина.

«На отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков», — сообщил Трушкин.

Процессоры «Эльбрус» производились на тайваньской фабрике TSMC. После начала специальной военной операции на Украине она прекратила сотрудничество с российскими компаниями из-за санкций США, запрещающих экспорт в Россию высокотехнологичных продуктов созданных с использованием американских технологий.

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