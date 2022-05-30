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Процессоры «Эльбрус» начнут производить в России

Источник:
РБК
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Российский процессор
Фото: МЦСТ

Разработчик процессоров «Эльбрус» планирует перенести производство из Тайваня в Зеленоград. Тайваньский производитель перестал сотрудничать с Россией из-за санкций.

Компания МЦСТ, занимающаяся разработкой отечественных процессоров «Эльбрус», начала переговоры о запуске производства чипов с российской фабрикой «Микрон», находящейся в Зеленограде, сообщает РБК со ссылкой на замдиректора МЦСТ Константина Трушкина.

«На отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков», — сообщил Трушкин.

Процессоры «Эльбрус» производились на тайваньской фабрике TSMC. После начала специальной военной операции на Украине она прекратила сотрудничество с российскими компаниями из-за санкций США, запрещающих экспорт в Россию высокотехнологичных продуктов созданных с использованием американских технологий.

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Топ комментариев

ponhik78

А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?

Asd10

А остальные их не заботят?) хотят корень сорняка сберечь, и опять к нам в огород закинуть.

Uynachalnica

Напрасными надеждами себя тешат.

ponhik78

А с чего ты взял что мы заблокировали? Блокады Одессы нет. Просто сначала идиоты хохлы закидывают акваторию...