Google улучшит голосовой помощник

Google работает над новой функцией персонализированного распознавания речи для Google Assistant. Она поможет настроить помощник на определенный голос и сделать более качественным взаимодействие с пользователем.

Google Assistant сможет хранить и анализировать голос владельца устройства для более качественного распознавания команд, сообщает 9to5google, обнаруживший следы разработки в коде приложения. Похожая настройка используется сейчас для распознавания запускающей фразы «Ок, Google».

Анализ голоса ускорит обработку команд благодаря подстройке под индивидуальные особенности произношения, например, скорость и интонации. Он упростит взаимодействие с помощником людям с акцентом и дефектами речи.

Образцы голоса планируется хранить на серверах Google. Они будут собираться и сравниваться с моделями команд других пользователей для создания более совершенного алгоритма распознавания речи.

Правительство ужесточило контроль за персональными данными

Ожидается, что в целях безопасности Google даст возможность пользователям отключать сбор образцов голоса. Такая информация входит в набор биометрических данных и может быть использована злоумышленниками.