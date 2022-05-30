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Google улучшит голосовой помощник

Источник:
Sibnet.ru
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Ярлык Google на смартфоне
Фото: Brett Jordan / Unsplash License

Google работает над новой функцией персонализированного распознавания речи для Google Assistant. Она поможет настроить помощник на определенный голос и сделать более качественным взаимодействие с пользователем.

Google Assistant сможет хранить и анализировать голос владельца устройства для более качественного распознавания команд, сообщает 9to5google, обнаруживший следы разработки в коде приложения. Похожая настройка используется сейчас для распознавания запускающей фразы «Ок, Google».

Анализ голоса ускорит обработку команд благодаря подстройке под индивидуальные особенности произношения, например, скорость и интонации. Он упростит взаимодействие с помощником людям с акцентом и дефектами речи.

Образцы голоса планируется хранить на серверах Google. Они будут собираться и сравниваться с моделями команд других пользователей для создания более совершенного алгоритма распознавания речи.

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Ожидается, что в целях безопасности Google даст возможность пользователям отключать сбор образцов голоса. Такая информация входит в набор биометрических данных и может быть использована злоумышленниками.

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Nik3316

ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные

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Это придётся Зеленскому спрашивать выше разрешения. Вряд ли он принимает решения сам...

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karuto

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