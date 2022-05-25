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Правительство ужесточило контроль за персональными данными россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tim Mossholder / Unsplash License

Правительство приняло поправки в закон «О персональных данных», обязывающие ресурсы сообщать уполномоченным органам об утечке данных пользователей и кибератаках.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий требования к ресурсам, обрабатывающим персональные данные россиян, сообщается на сайте Государственной думы. Теперь они обязаны оповещать о нарушении конфиденциальности и намерении передать информацию за границу. 

«Операторы должны будут информировать соответствующие органы о намерении передачи персональных данных за рубеж. А в ряде случаев такая передача может быть ограничена», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ресурсы, обрабатывающие персональные данные, должны теперь в течение 10 дней давать ответ гражданам и органам власти на запросы по проблемам обработки конфиденциальной информации. Например, уточнить, как именно они ее используют.

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Россиянам теперь не смогут отказать в оказании услуг, если те не хотят предоставлять персональные данные, это касается и биометрии. Вместе с этим вводится запрет на обработку биометрических данных несовершеннолетних.

Персональными данными называются сведения прямо или косвенно относящиеся к конкретному человеку, например, фамилия, имя и отчество, совмещенные с датой рождения или адресом проживания. Распространение, хранение и обработка такой информации без согласия запрещены.



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