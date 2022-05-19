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ИНН начнут выдавать через «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит гражданам встать на учет в налоговых органах через единый портал «Госуслуг».

Планируется, что после вступления закона в силу россияне смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на «Госуслугах». Новые правила заработают с 1 декабря 2022 года.

Пользователи смогут направить заявление в электронном виде с использованием электронной подписи физического лица, а налоговые органы — направлять гражданам свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа.

Сейчас граждане могут подавать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Но чтобы получить свидетельство, необходимо физически прийти в соответствующую налоговую инспекцию.

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