Финляндия вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии по хоккею на домашнем чемпионате мира пробилась в финал турнира, обыграв национальную команду США.

Полуфинал завершился со счетом 4:3. Соперник финнов определится позднее в субботу в матче между Канадой и Чехией.

Сборная Финляндии — трехкратный чемпион мира (1995, 2011, 2019 годы), чемпион Олимпийских игр 2022 года. В настоящее время финны возглавляют рейтинг национальных сборных Международной федерации хоккея с шайбой.

Сборная России отстранена от мирового первенства из-за проведения российскими властями спецоперации на территории Украины.