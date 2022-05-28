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Финляндия вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея Финляндии

Сборная Финляндии по хоккею на домашнем чемпионате мира пробилась в финал турнира, обыграв национальную команду США.

Полуфинал завершился со счетом 4:3. Соперник финнов определится позднее в субботу в матче между Канадой и Чехией.

Сборная Финляндии — трехкратный чемпион мира (1995, 2011, 2019 годы), чемпион Олимпийских игр 2022 года. В настоящее время финны возглавляют рейтинг национальных сборных Международной федерации хоккея с шайбой.

Сборная России отстранена от мирового первенства из-за проведения российскими властями спецоперации на территории Украины.

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