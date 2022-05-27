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Гимнаст с буквой Z отказался вернуть медаль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация спортивной гимнастики России

Российский гимнаст Иван Куляк, вышедший на награждение с наклеенной Z и лишенный за это бронзовой медали, не будет возвращать награду, пока полностью не завершится разбирательство, сообщил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Куляк на этапе Кубка мира в Дохе в марте завоевал бронзу упражнении на параллельных брусьях. На награждение он вышел с буквой Z на форме. Дисциплинарная комиссия дисквалифицировала гимнаста на год, он лишен медали и 500 долларов призовых.

«Мы считаем абсолютно несправедливым требование вернуть медаль. Ваня может быть нарушил требования по униформе. Но медаль он выиграл честно. Медаль не возвращаем, пока будет идти апелляция. Но мы законопослушные граждане. Посмотрим, каким будет итоговое решение. Мы будем отстаивать Ваню», — сказал Титов «Матч ТВ».

Куляку 20 лет, он чемпион России среди юниоров 2019 года в многоборье и вольных упражнениях, серебряный призер в упражнении на турнике.

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