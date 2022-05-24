Мобильный Chrome позволит отключать рекомендации

Google тестирует возможность отключения ленты рекомендаций Google Discover в мобильном браузере Chrome для Android и iOS. Это позволит ускорить браузер и сэкономить трафик.

В тестовых версиях Chrome Canary появилась настройка, отключающая рекомендательный блок на домашней странице браузера, сообщает 9to5Google, обнаруживший нововведение. Настройка называется #feed-ablation и активировать ее можно будет на вкладке chrome://flags.

Рекомендательный блок находится внизу домашней страницы браузера под иконками часто посещаемых сайтов. Он содержит новости, рекомендованные алгоритмом Google на основании активности пользователя. Текущие настройки позволяют скрыть блок, но новая опция даст возможность убрать его полностью.

Отключение блока рекомендаций Google Discover позволит ускорить запуск браузера, освободит место на главном экране и сэкономит мобильный трафик. Опция станет доступна в бета-версии Chrome 103 запланированной на июнь.

Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi