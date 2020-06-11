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Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: pestoverde / Attribution License
Смартфоны Xiaomi завоевали популярность россиян удачным сочетанием высоких характеристик и демократичной цены. Однако фирменная китайская оболочка MIUI буквально напичкана рекламой, которая нередко раздражает пользователей своей назойливостью. К счастью, рекламу на гаджете можно отключить. Для этого потребуется тонкая настройка операционной системы.

Отключаем рекламу в приложениях

Следует открыть настройки телефона и перейти в раздел «Приложения» — «Все приложения». Далее выбираем иконку трех точек в правом верхнем углу, откроются «Настройки». Нужно отключить ползунок «Получать рекомендации».

Далее нужно отдельно войти в настройки каждого стандартного приложения на смартфоне, проверить и отключить добровольное получение рекламных объявлений.

  • «Проводник» — заходим в настройки, отключаем пункт «Получать рекомендации»
  • «Музыка» — заходим в настройки, отключаем пункт «Получать рекомендации»
  • «Браузер» — заходим в настройки, отключаем пункт «Показывать рекламу», включаем пункт «Запретить всплывающие окна».
  • «Загрузки» — заходим в настройки, отключаем пункт «Получать рекомендации»
  • «Темы» — заходим в настройки, отключаем пункт «Получать рекомендации»
  • «Безопасность» — заходим в настройки, отключаем пункт «Получать рекомендации»
  • «Глубокая очистка» — заходим в настройки, отключаем пункт «Получать рекомендации»

После всех этих действий рекламные материалы пропадут из стандартных приложений Xiaomi.

Отключаем рекламу на рабочем столе

MIUI показывает рекламу на рабочем столе. Чтобы запретить данное действие, нужно открыть настройки телефона и перейти на вкладку «Рабочий стол».


В меню есть опция «Показывать предложения», по умолчанию она активирована. Отключаем, после этого реклама исчезнет с рабочего стола.

Отключаем рекламные сервисы

Переходим в настройки и открываем раздел «Пароли и безопасность». Нам нужна вкладка «Конфиденциальность». Здесь расположен активированный пункт «Рекламные сервисы», необходимо отключить соответствующий ползунок.

Далее в этом же разделе необходимо перейти во вкладку «Доступ к личным данным». Здесь находится процесс MSA, который отвечает за отображение рекламных объявлений. Его нужно отключить. Иногда деактивировать компонент удается с нескольких попыток. Еще один способ — заблокировать передачу данных у этого приложения на вкладке «Передача данных».

Отключаем персональную рекламу

Заходим в настройки смартфона и открываем раздел «Google аккаунт». Нас интересует вкладка «Реклама». Находим соответствующий ползунок и отключаем показ персональной рекламы.

Далее находим в «Приложения», находим приложение GetApps, заходим в настройки и отключаем ползунок «Показывать уведомления».

Отключаем «ленту виджетов»

Xiaomi имеет дополнительный экран, который находится в левом краю рабочего стола. Официально он называется «лента виджетов» и представляет собой область с ярлыками и модулями стандартных и пользовательских приложений. При этом лента постоянно показывает пользователю рекламу.

Важно. Чтобы любые из перечисленных изменений вступили в силу, рекомендуется перезагрузить смартфон.

Большинство владельцев Xiaomi обычно не пользуются функционалом ленты, поэтому ее можно смело отключить. Для этого заходим в «Настройки», находим раздел «Рабочий стол» и деактивируем ползунок «Лента виджетов». Кстати, такая оптимизация положительно скажется на длительности работы устройства без подзарядки.

Отключаем рекламу сменой региона

Есть еще один секретный способ отключить всю рекламу на смартфонах Xiaomi. Для этого необходимо установить регион «Великобритания» в параметрах устройства. После этого вся встроенная реклама на устройстве исчезнет, такая особенность связана с требованием британских контролирующих органов.

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Топ комментариев

ager

сами успешно это делают и без запада

Uynachalnica

Можно потом будет поднять и с 1 августоября! Или в двойном размере с 1.01.2021! Жисть то не кончается,...

Uynachalnica

Пакетъ Яровой будет блестеть как новенький!

korvinsS

Хороший был человек земля ему пухом.

Uynachalnica

Столько еще можно, поднять, повысить, ужесточить!