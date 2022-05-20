Фигуристку Забияко обозвали «дрянью» и «проституткой»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российская фигуристка Наталья Забияко, решившая выступать за Канаду, — «проститутка». Лидер «Коммунистов России» назвал спортсменку «предательницей» и «дрянью».

«Это просто проститутка. И главное, в какую страну. В Канаду, одну из самых негативно настроенных к нам стран. <…> Пусть пляшет там перед трансгендерами», — цитирует Metaratings Милонова.

По его мнению, Забияко «скоро выбросят и она будет спиваться». Милинов также призвал отобрать у фигуристки все государственные награды.

«Она оказалась неблагодарной тварью, особенно в такой момент, когда Канада проводит враждебную политику в отношении России, как и другие страны НАТО», — заявил изданию лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Забияко 27 лет, она родилась в русской семье в Эстонии и изначально выступала за эту страну, потом сменила спортивное гражданство на российское. Фигуристка с 2015 года выступала в паре с Александром Энбертом, стала серебряным призером Олимпийских игр — 2018 в команде, завоевывала бронзу на чемпионате Европы и чемпионате мира.

Спортсмены завершили карьеру в феврале 2020 года из-за травмы партнера. В 2021 году Забияко принимала участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале в паре с актером Никитой Пресняковым. Несколько СМИ написали, что она возобновляет карьеру с канадским партнером.

Забияко — заслуженный мастер спорта России. Она также была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.