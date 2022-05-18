Гимнаста с буквой Z дисквалифицировали на год

Российский гимнаст Иван Куляк, вышедший на награждение турнира в Дохе с символом Z на груди, дисквалифицирован и лишен бронзовой медали, сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Дисквалификация спортсмена продлится один год. Помимо отстранения, спортсмен должен вернуть бронзовую медаль и денежное вознаграждение в размере 500 долларов. По отношению к тренерам Куляка никаких санкций принято не будет.

Куляк вышел на награждение призеров турнира в Дохе с наклеенной на форму буквой Z. FIG посчитала поведение Куляка «шокирующим». Глава Федерации спортивной гимнастики РФ Василий Титов признал, что это было нарушением утвержденной формы.

Позже сам спортсмен объяснил, что это был его посыл «за мир» и этим он никого не хотел провоцировать, а отвечал на поведение украинских спортсменов, которые выкрикивали политические лозунги.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике проходил в Дохе с 2 по 5 марта. Это был последний турнир под эгидой FIG, на котором россиянам разрешили участвовать, но под нейтральным флагом. Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Первое место взял Илья Ковтун с Украины.

Куляку 20 лет, он чемпион России среди юниоров 2019 года в многоборье и вольных упражнениях, серебряный призер в упражнении на турнике.