НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Правительство отказалось от планов заблокировать YouTube

Источник:
Sibnet.ru
290 3
Фото: © Sibnet.ru

Российское правительство отказалось от сценария блокировки YouTube, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает пресс-служба ведомства.

«Мы не планируем закрытие YouTube, вот так я могу сказать. Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — сказал чиновник.

Ранее российские власти активно обсуждали возможную блокировку YouTube. После того как YouTube заблокировал канал Госдумы, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что хостинг «подписал себе приговор».

Министерство науки и высшего образования в апреле направило в подконтрольные учебные заведения письма с требованием перенести видео с их YouTube-каналов на российские платформы RuTube и «ВКонтакте».

Еще по теме
Rutube пообещал полностью восстановить работу сервиса
Одноразовые виртуальные банковские карты появятся в Google Chrome
Хакеры «уничтожили» Rutube
Google, Apple и Microsoft сделают вход без пароля
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как создать виртуальный жесткий диск в Windows
15.05.22, 14:17
2174
2
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
Зная простые сочетания клавиш, можно использовать базовые функции веб-обозревателя без необходимости открывать настройки и искать нужный пункт
20.04.22, 11:14
6076
0
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
Как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на смартфон и сохранит ли программа работоспособность?
13.04.22, 22:23
7339
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
5929
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
7076
3
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
6761
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
7141
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
11902
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
10425
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
14391
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Режиссер Звягинцев посоветовал россиянам выбросить телевизор
Производитель бумаги SvetoCopy покинет Россию
Россия выступила против вступления Украины в Евросоюз
Невропатолог назвал способ снять головную боль без лекарств
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Ну а как иначе, какая радиоэлектроника, еще раз на мусор, еще раз на туалетную бумагу, на пластик, на...

Egorka72

Фонд благосостояния Других стран..., не России.Вот хоть убейте - не пойму как так получается : Фонд есть,а...

sharmantai

Володин, это фамилия или принадлежность?

GammiPluh

в обмен на что? деньги? нам теперь их хватает, есть что поинтереснее?)