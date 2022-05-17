Правительство отказалось от планов заблокировать YouTube

Российское правительство отказалось от сценария блокировки YouTube, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает пресс-служба ведомства.



«Мы не планируем закрытие YouTube, вот так я могу сказать. Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — сказал чиновник.

Ранее российские власти активно обсуждали возможную блокировку YouTube. После того как YouTube заблокировал канал Госдумы, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что хостинг «подписал себе приговор».

Министерство науки и высшего образования в апреле направило в подконтрольные учебные заведения письма с требованием перенести видео с их YouTube-каналов на российские платформы RuTube и «ВКонтакте».