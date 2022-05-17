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НХЛ не пустит Кубок Стэнли в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © nhl.com

Кубок Стэнли не получится привезти в Россию после окончания текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), такое мнение в понедельник высказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

«Я не уверен насчет того, что на данный момент такой вопрос рассматривается, но думаю, что Кубок Стэнли не получится привезти в Россию в это межсезонье», — цитирует Дейли ТАСС.

Ранее определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ: «Флорида» — «Тампа», «Каролина» — «Рейнджерс», «Колорадо» — «Сент-Луис» и «Калгари» — «Эдмонтон». Во всех оставшихся командах есть российские хоккеисты.

По традиции победителям плей-офф НХЛ в межсезонье разрешают забрать на один день трофей в личное пользование. Впервые трофей был привезен в Россию в 1997 году, его привезли в Москву хоккеисты «Детройта» Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.

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Tanatholog

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kygear

Что то Стамбул стал центром разной мерзости.То заговорщики и паркетные генералв там что то делят.И Чубайс...

D762

О боже! ушли так и не сказав, как жарить картошку - нелюди!

Drronum

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