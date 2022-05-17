НХЛ не пустит Кубок Стэнли в Россию

Кубок Стэнли не получится привезти в Россию после окончания текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), такое мнение в понедельник высказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
«Я не уверен насчет того, что на данный момент такой вопрос рассматривается, но думаю, что Кубок Стэнли не получится привезти в Россию в это межсезонье», — цитирует Дейли ТАСС.
Ранее определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ: «Флорида» — «Тампа», «Каролина» — «Рейнджерс», «Колорадо» — «Сент-Луис» и «Калгари» — «Эдмонтон». Во всех оставшихся командах есть российские хоккеисты.
По традиции победителям плей-офф НХЛ в межсезонье разрешают забрать на один день трофей в личное пользование. Впервые трофей был привезен в Россию в 1997 году, его привезли в Москву хоккеисты «Детройта» Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.
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