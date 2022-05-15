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Эксперт перечислил ошибки при выборе кондиционера

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Самыми частыми ошибками при покупке кондиционера становятся несоответствие мощности устройства размерам комнаты и игнорирование диапазона температур, при котором работает техника, рассказал ведущий продакт-менеджер дивизиона «системы кондиционирования воздуха» ТПХ «Русклимат» Станислав Макухин.

Существует четыре основных типа бытовых кондиционеров: сплит-системы, инверторные, мульти сплит-системы и мобильные или напольные кондиционеры, которые не требуют установки внешнего блока, приводит РИА Новости слова эксперта.

Главный параметр при выборе кондиционера — мощность прибора, которая должна соответствовать размеру комнаты. Еще, как подчеркнул Макухин, важно учитывать все источники тепла в помещении, которыми являются даже люди.

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Для расчета можно воспользоваться простой формулой: 1 кВт производимой мощности на холод или обогрев равен 10 «квадратам» помещения. Таким образом, для площади в 25 квадратных метров нужен кондиционер 2,5 кВт или 9000 BTU в переводе на британскую систему расчета, пояснил эксперт.

Еще одним критерием является диапазон рабочих температур, который может отличаться у разных устройств. Выбирая кондиционер с низкими максимальными рабочими температурами, нужно быть готовым к тому, что при сильном превышении установленных параметров прибор не будет работать, предупредил Макухин.

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Топ комментариев

ponhik78

Ты коммунальщикам тоже самое говоришь когда они тебя за неуплату отключить пытаются?)))

karuto

Режиссер посветовал выбросить телевизор, по которому его показывали. Молодец.

urbasik

Не хотят Рейх возрожденный терять..Сколько сил и времени на него потрачено.

VALGOR

Как это связано с поставками электроэнергии финнам? Или финны думают раз в НАТО вступают, значит и за...