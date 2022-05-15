Эксперт перечислил ошибки при выборе кондиционера

Самыми частыми ошибками при покупке кондиционера становятся несоответствие мощности устройства размерам комнаты и игнорирование диапазона температур, при котором работает техника, рассказал ведущий продакт-менеджер дивизиона «системы кондиционирования воздуха» ТПХ «Русклимат» Станислав Макухин.

Существует четыре основных типа бытовых кондиционеров: сплит-системы, инверторные, мульти сплит-системы и мобильные или напольные кондиционеры, которые не требуют установки внешнего блока, приводит РИА Новости слова эксперта.

Главный параметр при выборе кондиционера — мощность прибора, которая должна соответствовать размеру комнаты. Еще, как подчеркнул Макухин, важно учитывать все источники тепла в помещении, которыми являются даже люди.

Для расчета можно воспользоваться простой формулой: 1 кВт производимой мощности на холод или обогрев равен 10 «квадратам» помещения. Таким образом, для площади в 25 квадратных метров нужен кондиционер 2,5 кВт или 9000 BTU в переводе на британскую систему расчета, пояснил эксперт.

Еще одним критерием является диапазон рабочих температур, который может отличаться у разных устройств. Выбирая кондиционер с низкими максимальными рабочими температурами, нужно быть готовым к тому, что при сильном превышении установленных параметров прибор не будет работать, предупредил Макухин.