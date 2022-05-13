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Андрей Мартемьянов остался на посту тренера «Сибири»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК «Сибирь»

Главный тренер Андрей Мартемьянов продолжит работу в «Сибири» в сезоне 2022/2023, но в тренерском штабе произойдут изменения, сообщила в пятницу пресс-служба хоккейного клуба.

Мартемьянов пришел в «Сибирь» в 2021 году, сменив Николая Заварухина. По итогам прошедшего сезона команда заняла шестое место в конференции «Восток», а в плей-офф уступила «Салавату Юлаеву» в первом раунде со счетом 1:4 в серии.

Самым большим достижением «Сибири» в КХЛ был сезон 2014/2015, когда команда вышла в финал Востока. Тогда командой руководил тренер Андрей Скабелка.

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Спорт #Хоккей #Новосибирск
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