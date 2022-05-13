Роднина увидела связь между просмотром футбола и употреблением пива

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о разрешении на продажу спиртных напитков на стадионах Москвы.

«Не знаю, почему футбольное сообщество так лоббирует продажу пива на стадионах. Видимо, наш футбол без стакана тяжело смотреть», — цитирует Роднину Sport24.

По ее мнению, пиво на стадионах — первый шаг к тому, чтобы приучать людей к алкоголю. «Мы знаем, сколько неприятных моментов бывает именно со стороны футбольных фанатов. Если это все еще подкормить пивом, то проблем будет больше», — сказала депутат РБ Спорт.

11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента дало разрешение при оказании услуг общественного питания в концертных залах, музеях и спортивных сооружениях на продажу алкогольной продукции крепостью до 16,5% до 31 декабря этого года.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира 2018 года пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.