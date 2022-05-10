НАВЕРХ

Овечкин установил новый рекорд плей-офф НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
358 0
Фото: Michael Miller / CC BY-SA 4.0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по количеству силовых приемов в плей-офф НХЛ.

В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз» Овечкин провел шесть силовых приемов. В четвертом матче серии россиянин сделал еще четыре хита. Таким образом, Овечкин провел 619 силовых приемов в 145 матчах плей-офф.

По этому показателю Овечкин обошел своего бывшего одноклубника Брукса Орпика (611 хитов), который завершил карьеру в 2019 году. В неофициальном рейтинге по количеству силовых приемов в плей-офф российский форвард теперь занимает первое место.

В рейтинге по силовым приемам в матчах регулярных чемпионатов Овечкин идет на четвертом месте, на его счету 3283 силовых приема. Лидирует нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун (3632 хита).

Еще по теме
МЧМ-2023 из Новосибирска переехал в Канаду
Новому сезону КХЛ предрекли молодежный хоккей
Новым тренером «Авангарда» стал Дмитрий Рябыкин
ЦСКА отыгрался с проигрышной серии и взял Кубок Гагарина
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Первый сводный прогон главного парада Сибири. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Виды облаков и их значение. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Disobedient

Ну если сама Литва, то да это серьезно.

Disobedient

Эритрея или "великая" КНДР Пусть бедные но вменяемые. А эти мало того что бедные, еще и невменяемые.В...

Disobedient

Оооо жесть. Ну где где это эльдорадо идиотов откуда ну откуда их столько с какого тартара они вылазят???ЦитатаОбращение...

Disobedient

Вот я и говорю посодют тебя. А так на тебя хоть человека какого хорошего выменяем. Представляешь все...