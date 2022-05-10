Овечкин установил новый рекорд плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по количеству силовых приемов в плей-офф НХЛ.

В третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз» Овечкин провел шесть силовых приемов. В четвертом матче серии россиянин сделал еще четыре хита. Таким образом, Овечкин провел 619 силовых приемов в 145 матчах плей-офф.

По этому показателю Овечкин обошел своего бывшего одноклубника Брукса Орпика (611 хитов), который завершил карьеру в 2019 году. В неофициальном рейтинге по количеству силовых приемов в плей-офф российский форвард теперь занимает первое место.

В рейтинге по силовым приемам в матчах регулярных чемпионатов Овечкин идет на четвертом месте, на его счету 3283 силовых приема. Лидирует нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун (3632 хита).