Футбольный клуб «Челси» нашел нового владельца

Футбольный клуб «Челси» официально обрел нового владельца — команду у Романа Абрамовича выкупит группа инвесторов, в которую входят несколько миллиардеров из США и Швейцарии.

«Челси» выкупит пул инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли, сообщается на сайте клуба. Абрамович купил клуб в 2003 году за 187 миллионов долларов и продает его из-за санкций.

Покупатели заплатят 3,1 миллиарда долларов за доли в клубе. Эти деньги будут переведены на замороженный счет для последующей передачи на благотворительность, говорится в сообщении. Еще 2,17 миллиарда долларов новые владельцы вложат в развитие клуба.

Продажа клуба должна быть одобрена правительством Великобритании, а Английская премьер-лига — проверить нового владельца и руководство команды. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца мая после всех согласований.

Помимо Боэли в консорциум инвесторов входят еще два миллиардера — швейцарец Хансйорг Висс и американец Марк Уолтер. При этом Боэли и Уолтер являются совладельцами американской бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс».