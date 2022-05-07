НАВЕРХ

Футбольный клуб «Челси» нашел нового владельца

Источник:
Sibnet.ru
361 0
Фото: Andrewi / CC-BY-SA-3.0

Футбольный клуб «Челси» официально обрел нового владельца — команду у Романа Абрамовича выкупит группа инвесторов, в которую входят несколько миллиардеров из США и Швейцарии.

«Челси» выкупит пул инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли, сообщается на сайте клуба. Абрамович купил клуб в 2003 году за 187 миллионов долларов и продает его из-за санкций.

Покупатели заплатят 3,1 миллиарда долларов за доли в клубе. Эти деньги будут переведены на замороженный счет для последующей передачи на благотворительность, говорится в сообщении. Еще 2,17 миллиарда долларов новые владельцы вложат в развитие клуба.

Продажа клуба должна быть одобрена правительством Великобритании, а Английская премьер-лига — проверить нового владельца и руководство команды. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца мая после всех согласований.

Помимо Боэли в консорциум инвесторов входят еще два миллиардера — швейцарец Хансйорг Висс и американец Марк Уолтер. При этом Боэли и Уолтер являются совладельцами американской бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс».

Еще по теме
Определились финалисты футбольной Лиги чемпионов
УЕФА отстранил российские клубы и сборную от международных матчей
Венгерский клуб под руководством Черчесова стал чемпионом страны
ФК «Енисей» впервые вышел в полуфинал Кубка России
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
Рубль стал самой крепкой валютой в мире
Lenovo и Xiaomi «молча» свернули бизнес в России
Внеплановую индексацию пенсий сделают автоматической
Майнеры Ethereum установили рекорд суточной добычи
Мультимедиа
Первый сводный прогон главного парада Сибири. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Виды облаков и их значение. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Очаков

А Шойгу обязательно приедет, не сомневайтесь. Главное - дождитесь, быстро с Киева не убегайте.

D762

Ну а у украины - то, один "боевой" генерал уж точно есть! Это тот, что на карачках, американскому экс...

urbasik

Холодильник честнее телевизора.

Очаков

Хотят Куев в жертву принести.