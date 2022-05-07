Футбольный клуб «Челси» нашел нового владельца

Футбольный клуб «Челси» официально обрел нового владельца — команду у Романа Абрамовича выкупит группа инвесторов, в которую входят несколько миллиардеров из США и Швейцарии.
«Челси» выкупит пул инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли, сообщается на сайте клуба. Абрамович купил клуб в 2003 году за 187 миллионов долларов и продает его из-за санкций.
Покупатели заплатят 3,1 миллиарда долларов за доли в клубе. Эти деньги будут переведены на замороженный счет для последующей передачи на благотворительность, говорится в сообщении. Еще 2,17 миллиарда долларов новые владельцы вложат в развитие клуба.
Продажа клуба должна быть одобрена правительством Великобритании, а Английская премьер-лига — проверить нового владельца и руководство команды. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца мая после всех согласований.
Помимо Боэли в консорциум инвесторов входят еще два миллиардера — швейцарец Хансйорг Висс и американец Марк Уолтер. При этом Боэли и Уолтер являются совладельцами американской бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс».
ОчаковА Шойгу обязательно приедет, не сомневайтесь. Главное - дождитесь, быстро с Киева не убегайте.
D762Ну а у украины - то, один "боевой" генерал уж точно есть! Это тот, что на карачках, американскому экс...
urbasikХолодильник честнее телевизора.
ОчаковХотят Куев в жертву принести.