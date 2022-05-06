МЧМ-2023 из Новосибирска переехал в Канаду

Молодежный чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске и в Омске в январе 2023 года, состоится в Канаде – в Галифаксе и Монктоне.

«Канада принимала чемпионат мира среди юниоров IIHF 15 раз с момента его официального основания в 1977 году, последний раз Канада принимала чемпионат мира в 2003 году», — сообщает Международная федерация хоккея (IIHF).

МЧМ-2023 пройдет в период с 26 декабря по 5 января. Молодежный чемпионат мира по хоккею был перенесен из России в марте 2022 года. Новосибирская область получила право проведения чемпионата в 2018 году.

К чемпионату в Новосибирске и Омске было начато строительство ледовых арен. Власти регионов сообщили, что несмотря на перенос чемпионата, спортивные объекты и инфраструктура к ним будут введены в эксплуатацию в запланированный срок.