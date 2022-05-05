Определились финалисты футбольной Лиги чемпионов

Испанский «Реал Мадрид» одержал победу над английским «Манчестер Сити» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Первым финалистом стал английский «Ливерпуль».

Встреча «Реала» и «Манчестер Сити» состоялась в Мадриде и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 73-й минуте вывел вперед «Сити» полузащитник Рияд Марез.

На 90-й и 92-й минутах хавбек «сливочных» Родриго Гоэс оформил дубль. В дополнительное время Карим Бензема реализовал пенальти.

Первый матч, прошедший в Манчестере, завершился со счетом 4:3 в пользу английского клуба. Таким образом, «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов.

Днем ранее определился первый финалист. После домашней победы со счетом 2:0, которая дала английскому клубу серьезное стартовое преимущество перед ответной встречей с «Вильярреалом», он выиграл и на выезде — 3:2.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая. Встреча состоится в Париже.