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Человек и компьютер

Microsoft призвала экстренно отказаться от Internet Explorer

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Microsoft призвала всех пользователей экстренно отказаться от использования браузера Internet Explorer в связи со скорым окончанием поддержки программы, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Последняя версия легендарного браузера IE 11 перестанет поддерживаться 15 июня. Данная версия была официально выпущена 17 октября 2013 года вместе с Windows 8.1 и 7 ноября 2013 года для Windows 7.

«Мы рекомендуем вам запланировать свою собственную дату выхода. Лучший способ подготовиться — заранее вывести IE из эксплуатации в ваших организациях до 15 июня», — говорится в сообщении.

Компания также порекомендовала браузер, на который стоит перейти вместо IE. Для этого «идеально» подойдет Edge, в котором реализована поддержка режима совместимости с Internet Explorer.

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